شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يُنهي التعاملات على ارتفاع بالتزامن مع استقرار العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار سلبي للعملة الأمريكية ومتابعة الأسواق لاحدث المستجدات على صعيد الملف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.



وأفاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي يجري صياغتها حاليا مع الجانب الصيني وسط توقعات بإبرامها رسميا بنهاية العام الجاري.

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وشدد الصينيون على التعاون والاتصالات المكثفة مع واشنطن لإزالة المعوقات على طريق المفاوضات التجارية مستبعدين التفاوض على المرحلة الثاانية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بشكل سلبي بحلول الساعة 19:17 بتوقيت جرينتش عند 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 1456.90 دولار للأوقية، وسجل المعدنن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1462.8 دولار وأقل سعر عند 1449.6 دولار.