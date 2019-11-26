شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتحول إلى الاستقرار السلبي رغم التفاؤل السائد في الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم بعد ارتفاعه على نحو طفيف في وقت سابق بالجلسة، وذلك رغم استمرار التفاؤل بالأسواق بشأن المفاوضات التجارية.



وأكد مسؤولون تجاريون في كل من واشنطن وبكين على قرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين الولايات المتحدة والصين.

Advertisements



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن صياغة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في مراحلها النهائية وسط توقعات بالتوقيع عليه بنهاية هذا العام، لكن يُستبعد التفاوض على المرحلة الثانية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



وسوف تصدر غدا القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثالث، وذلك قبل عطلة رسمية يوم الخميس بمناسبة عيد الشكر.



استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بشكل سلبي بحلول الساعة 19:17 بتوقيت جرينتش عند 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.