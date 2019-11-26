شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل مكاسبه في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع استمرار التفاؤل في الأسواق حول المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



وأكد مسؤولون أمريكيون وصينيون على استمرار المحادثات التجارية للتوصل إلى تفاهم مشترك يمهد للتوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة غدا عن بيانات مخزون الخام في الولايات المتحدة، بينما سيكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات غير رسمية اليوم.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بشكل سلبي بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش عند 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 58.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 58.5 دولار وأقل سعر عند 57.7 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.5% إلى 63.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.2 دولار وأقل سعر عند 63.4 دولار.