شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الكندي بفضل استمرار التفاؤل حيال المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم وسط استمرار التفاؤل في الأسواق العالمية حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح مسؤولون مطلعون بالبيت الأبيض بأن التكهنات تشير إلى التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع الصين بنهاية العام الجاري.



وأفاد الصينيون بأنهم يتعاونون بشكل كامل مع نظرائهم الأمريكيين من أجل تحديد موعد التوقيع على الاتفاق التجاري بمرحلته الأولى وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك.

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وترى بكين أنه من المستبعد التفاوض مع واشنطن على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



وكشفت بيانات حكومية كندية بأن أرباح الشركات ارتفعت بنسبة 0.4% في الشهر الماضي مقارنة بالقراءة السابقة عند ارتفاع بنسبة 5.2%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7525، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7532 وأقل سعر عند 0.7505.