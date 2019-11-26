شكرا لقرائتكم خبر عن مضاء للاستثمار: وصول تمويل الأفراد باكتتاب "أرامكو" لـ5 أضعاف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة مضاء للاستثمار، إلى أن تمويل الأفراد ذا الملاءة المالية العالية للاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية وصل في بعض الأحيان إلى خمسة أضعاف.

وأضاف خلال لقاء له مع "العربية" أن البنوك لديها فرصة لتحقيق الأرباح جراء المساهمة في اكتتاب "أرامكو".

وأشار إلى أنالبنوك بدأت تعطي تغطية تصل إلى ضعفين لكل مكتتب فرد في أرامكو يأتي إلى الفرع مباشرة، دون أن يكون من المصرفية الممتازة أو مصرفية الشركات.

ولفت إلى أن هناك تغطيات وتمويل وصلت لمستويات مرتفعة، لذلك لدى البنوك فرصة بتحقيق أرباح جيدة جراء المشاركة في الاكتتاب أو تمويل المشاركين في الاكتتاب.

وتابع: هذه المرة الأولى في الاكتتابات بالسعودية التي يسمح فيها للأفراد أن يكتتبوا مباشرة أو عبر إدارات الأصول أو عبر مؤسساتهم وشركاتهم بشكل مباشر.

وكشف مصدر مؤخراً أن شريحة المؤسسات في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية تلقى طلبات اكتتاب بأكثر من 64 مليار ريال (17.1 مليار دولار).

وأضاف أن شق الأفراد من العملية المقررة تلقى 10 مليارات ريال، لافتا إلى أنه بحلول 20 نوفمبر، وبعد 5 أيام فقط من عملية بناء سجل الأوامر، تمت تغطية شريحة المؤسسات بالكامل، "العربية.نت".

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وتوقع مصدر مصرفي آخر أن يتم تغطية الاكتتاب من 3 إلى 4 مرات عندما يتم الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر في 4 ديسمبر.

وتعتزم أرامكو السعودية عقد اجتماعات مع المستثمرين في دبي، حسب ما قالته مصادر لرويترز في وقت سابق، مع سعي الشركة لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار من بيع الأسهم المتوقع أن يصبح الأكبر في العالم.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحق قت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.