شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية تجمع 1.4 مليار ريال من صكوك محلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، جمعت 1.415 مليار ريال (377.33 مليون دولار) من صكوك محلية في إطار برنامج قائم للصكوك.

وبحسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني، جمعت السعودية 1.285 مليار ريال من صكوك تُستحق في 2025 و50 مليون ريال من صكوك تُستحق في 2028 و80 مليون ريال من صكوك تُستحق في 2031.

وفي مطلع يوليو الماضي، أصدرت المملكة العربية السعودية سندات مقومة باليورو للمرة الأولى في تاريخها على شريحتين لآجال تتراوح بين 8 و20 عاما.

وكان فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية، قد صرح في وقت سابق بأن المملكة ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل، وتخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بالدولار قبل نهاية العام الحالي.