شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تنفذ صفقات متفقاً عليها لصالح "كابلات" بقيمة 13.9 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ صفقات متفق عليها لصالح شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية "كابلات"، بإجمالي 25.347 مليون سهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 13.941 مليون دينار.

وأفادت البورصة، في بيان على موقعها الرسمي، بتنفيذ صفقة على عدد 19.07 مليون سهم من أسهم "كابلات" بسعر 550 فلساً للسهم، وبقيمة إجمالية تُقدر بنحو 10.49 مليون دينار.

وقالت البورصة إن الطرف البائع في الصفقة المُشار إليها هي شركة الاستثمارات الوطنية (حساب عملاء) لصالح العميل شركة الخليج الوطنية القابضة، بينما الطرف المُشتري هو بنك الخليج (عملاء 3003) لصالح العميل شركة إيجابي القابضة.

كذلك نفذت البورصة صفقة على عدد 6.278 مليون سهم من أسهم "كابلات" بسعر 550 فلساً للسهم، وبقيمة إجمالية تُقدر بنحو 3.453 مليون دينار.

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وكانت كابلات قد كشفت، أمس الإثنين، عن موافقة الخليج الوطنية القابضة على العرض المقدم من شركة إيجابي القابضة لشراء كامل حصتها في "كابلات"البالغة 19.069 مليون سهم، بما نسبته 9.08% من رأس المال المُصدر والمدفوع في كابلات.

يُذكر أن شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وافقت، خلال نوفمبر الجاري، على العرض المُقدم من شركة الخير العالمية لشراء جزء من حصتها في أسهم كابلات، بعدد 58.028 مليون سهم، وبنسبة تمثل 27.64% من رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة كابلات.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية تحولت لتكبد صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 76.7 ألف دينار خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 833.3 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 4.4 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 40.8%.