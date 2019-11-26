شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "آبيار للتطوير العقاري" تُقر الانسحاب الاختياري للشركة من بورصة الكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة أبيار للتطوير العقاري، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، توصية مجلس إدارة الشركة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.

وأفادت الشركة، في بيان لبورصة "الكويت"، بأنه لا يوجد أثر على المركز المالي للشركة.

وسبق أن كشفت الشركة عن عدة معلومات جوهرية تتضمن الاشارة إلى الأوضاع المالية للشركة، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.

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وكانت بيانات صحافية قد كشفت عن تصريحات لمحمد الهولي في كلمته على هامش اجتماع العمومية، تُفيد بأن الشركة تواجه عدة تحديات لإعادة هيكلتها وتسوية التزاماتها المالية المتراكمة منذ سنوات، مُوضحاً أن أهم التحديات التي تواجه "أبيار" ضعف ملاءتها المالية وانعدام السيولة.

وأشار الهولي إلى أن مثل تلك التحديات تؤدي إلى تعثر وفاء الشركة بالتزاماتها المالية تجاه الغير، إذ لا يوجد فيها أي أصل مُدرّ، ولا تحقق أي إيراد تشغيلي منذ عدة سنوات، وهذا ما تؤكده البيانات المالية المدققة للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن خسائر الشركة ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 215.1% إلى 4.6 مليون دينار، مقابل خسائر بقيمة 1.46 مليون دينار بالربع الثالث من عام 2018.

كذلك ارتفعت خسائر الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.2 مليون دينار مقابل خسائر بقيمة 1.4 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 128.6%.