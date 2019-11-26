شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة المستهلكين في أمريكا لرابع شهر على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين الصادر عن مؤسسة "كونفرنس بورد" في نوفمبر/تشرين الثاني لرابع شهر على التوالي في ظل القلق من الحرب التجارية.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 125.5 نقطة في الشهر الجاري من 126.1 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، في حين توقع محللون ارتفاعه إلى 126.9 نقطة.
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