شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة المستهلكين في أمريكا لرابع شهر على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين الصادر عن مؤسسة "كونفرنس بورد" في نوفمبر/تشرين الثاني لرابع شهر على التوالي في ظل القلق من الحرب التجارية.



وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 125.5 نقطة في الشهر الجاري من 126.1 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، في حين توقع محللون ارتفاعه إلى 126.9 نقطة.