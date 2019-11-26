الصين تعلن تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع أمريكا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أشارت الصين إلى تقدم المحادثات الرامية إلى عقد اتفاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة بعد المحادثات الهاتفية بين الجانبين اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن مسؤولي البلدين توصلوا إلى "اتفاق بشأن تسوية مناسبة للموضوعات ذات الصلة" واتفقوا على استمرار الاتصالات لبحث نقاط الخلاف المتبقية فيما يسمى اتفاق المرحلة بين واشنطن وبكين، في حين أكد مكتب الممثل التجاري الأمريكي عقد اجتماع مع المسؤولين الصينيين لكنه رفض التعليق على محتوى الاجتماع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب بيان وزارة التجارة الصينية فإن نائب رئيس وزراء الصين ليو هي ناقش مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن الهواجس الأساسية بشأن التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

يذكر أن المحادثات بشأن اتفاق تجاري مرحلي بين الولايات المتحدة والصين مستمرة منذ الإعلان عنه في تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث يقدم كل جانب تنازلات مؤخرا بشأن موضوعات مثل واردات الأغذية وحقوق الملكية الفكرية والحظر الأمريكي على شركة الإلكترونيات الصينية هواوي تكنولوجيز، بحسب ما قاله ليو رئيس وفد المفاوضات الصيني في الأسبوع الماضي، مضيفا أن لديه "تفاؤل حذر" بشأن التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى.

وفي الوقت نفسه فإن عدم وجود موعد محدد للتوصل إلى الاتفاق وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثارت التكهنات بشأن احتمال استمرار المفاوضات حتى بداية العام المقبل.

وتضغط الصين لتقليص الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما تعهد الرئيس الامريكي، دونالد ترامب حتى الآن فقط بعدم زيادة الرسوم الجمركية أكثر من ذلك.

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وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد صرح بأن بلاده بحاجة إلى أن تعمل "على أساس من الاحترام والمساواة" من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة،وذلك في أول تعليق له بشأن احتمالات التوقيع على اتفاق جزئي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح قبل أيام أن الصين "لم تصل إلى المستوى الذي أريده في المفاوضات"، في ظل وجود شكوك بشأن ما إذا كان الطرفان سوف يتوصلان إلى اتفاق مكتوب لتسوية الخلافات التجارية بينهما.

وهدد الرئيس الأمريكي الصين بزيادة العقوبات الجمركية على الواردات الصينية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق في الصراع التجاري بين البلدين.

وعلى هامش جلسة للحكومة الأمريكية في البيت الأبيض، قال ترامب يوم الثلاثاء الماضي :" سيتعين على الصين أن تبرم اتفاقا يروق لي"، مهددا بزيادة العقوبات الجمركية "إذا لم يفعلوا ذلك".