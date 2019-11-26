شباب وشابات مكة يثرون «تجربتي» بقصص نجاح ملهمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بادر عدد من رواد ورائدات الأعمال بطرح تجاربهم العملية وقصص نجاحهم الملهمة عبر برنامج «تجربتي»، أمام عدد كبير من الحضور الذين اكتظت بهم قاعة المسرح الرئيسي بمقر غرفة مكة المكرمة، وذلك ضمن احتفاء الغرفة مساء أمس الأول بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

واستعرض اللقاء الذي نظمته لجنة ريادة الأعمال بالغرفة عددا من قصص النجاح لمشاريع ريادية صغيرة، بدأت كفكرة ثم تحققت أحلام أصحابها ليتحولوا إلى عالم الأعمال، بل أصبحوا ملهمين لغيرهم من الشغوفين بعالم ريادة الأعمال- بحسب وصف مقدم اللقاء صانع الكوميديا طلال الشيخي.

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من شغف احتساء القهوة، تحول الشاب أحمد كتبي إلى رائد أعمال بعلامة تجارية باسم (SIP)، حيث رعى تلك العلاقة ورافقها اهتمام كبير وإعجاب من حوله بطريقة إعداد القهوة، حتى افتتح مشروعه الأول في المنطقة، ويسعى لتطويره بشكل مستمر.

وفي عالم التصوير، تحدثت المصورة مي الصافي عن رحلتها مع الكاميرا التي بدأت في عالم التصوير الضوئي على منصات التواصل الاجتماعي، ليتحول الشغف إلى المشاركة في العديد من المعارض، وبدعم زوجها «شريكها في المشروع» ومتابعيها على المنصات المختلفة افتتحت أول مشروع لها وأسمته «تمازج فن»، ورغم النجاح إلا أنها تسعى لدعم طاقم عملها وتطوير مهارته.

أما «فريق سواح» فاختصاصه مغاير، حيث بدأ عمله كمشروع تخرج جامعي من داخل قاعات الدراسة كفكرة بين طالبات تزامن بكلية إدارة الأعمال، ويهتم المشروع بالسياحة الداخلية، حيث ينظم برامج خاصة للسائحين من خارج وداخل المملكة لزيارة أبرز المواقع التاريخية والسياحية والترفيهية في مدن المملكة.