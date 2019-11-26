«ترشيد» توفر 39% من استهلاك الطاقة بمباني معهد الإدارة العامة بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» مشروع إعادة تأهيل مباني المقر الرئيسي لمعهد الإدارة العامة بمدينة الرياض، الذي يتألف من خمسة مبان، محققة وفرا في استهلاك الطاقة تجاوز 39%.

ويعد المشروع من أوائل المباني التي تقوم «ترشيد» بتسليمها بعد إعادة تأهيل أعمال الإنارة والتكييف ونظام التحكم بالمباني. وقد بدأ العمل بين ترشيد والمعهد بجمع البيانات الفنية قبل نحو عام، إذ يبلغ إجمالي مساحات المباني 65,000 متر مربع، وشملت أعمال إعادة التأهيل 9 معايير لكفاءة الطاقة، حققت «ترشيد» تخفيضا في الاستهلاك قدره 10,053,573 ( كيلو وات/‏‏ساعة) من الاستهلاك السنوي العام البالغ (25,600,000 كيلو وات/‏‏ساعة) أي ما يعادل وفرا بنسبة 39.3% من الاستهلاك الكهربائي.

وعن تفاصيل المشروع، فإن آلية العمل تبدأ من تطبيق وتنفيذ معايير كفاءة الطاقة على المباني المستهدفة لمعهد الإدارة العامة، حيث جرى استبدال 4 مبردات (Chillers) بأخرى مرشدة وذات كفاءة عالية، كما تم ربط كافة المبردات بنظام تحكم ذكي، وتحسين عمل وحدات مناولة الهواء (AHUs) ووحدات لفائف مراوح التكييف (FCUs) وجدولة عملها حسب الأحمال من خلال ربطها جميعا بنظام التحكم بالمباني (BMS). كما قامت «ترشيد» بتغيير مصابيح الإنارة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة من نوع (LED)، مع تركيب مستشعرات الإشغال (Occupancy Sensors) على معظم الدوائر الكهربائية الخاصة بالإنارة ووحدات لفائف مراوح التكييف (FCUs) لتشغيلها تلقائيا، واستبدال وحدات التكييف (Window).