«مشروعات» تستهدف رفع كفاءة القدرات البشرية في قطاع الإنشاءات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمهندسين، تهدف إلى رفع كفاءة القدرات البشرية في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية وإدارة المرافق، وتحسين البيئة التنظيمية لإدارة المشاريع، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توطين أفضل الممارسات العالمية في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية.

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وتأتي المذكرة في إطار الاستراتيجية التي يتبعها برنامج مشروعات لرفع مستوى القدرات الوطنية، وتحسين منهجية نقل المعرفة، من خلال عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية التي تشكل البيئة التنظيمية لقطاع المشاريع الإنشائية والبنية التحتية، ويقع على عاتقها مجتمعة بالتعاون مع برنامج مشروعات قيادة المبادرات لتحسين فرص القطاع استثماريا وبناء القدرات البشرية فيه.

وتضطلع هيئة المهندسين، أحد أعضاء فريق عمل البيئة التنظيمية، بدور كبير في مجال بناء مسار مهني للمهندسين وعقد ورش العمل والتدريب والشهادات المهنية، بالتعاون مع برنامج مشروعات الذي يضم خبراتٍ عالمية ويتبع منهجية خاصة في إدارة المشاريع، ويستهدف تمكين الجهات الحكومية من إدارة المشاريع والأصول والمرافق بأعلى جودة ووفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال مدير عام برنامج «مشروعات» المهندس أحمد البلوي « ندرك أهمية وجود قدرات بشرية وطنية عالية الكفاءة في مجال إدارة المشاريع، وانعكاسها على بناء الثقة في السوق الوطني وتعزيز التنافسية، ومن هذا المنطلق يعمل برنامج «مشروعات» على عقد شراكات استراتيجية محلية وعالمية لتطوير القدرات البشرية الوطنية ونقل المعرفة والخبرات والتدريب على إدارة المشاريع حسب منهجية مشروعات المصممة».