179 متدربة باكورة مبادرة التوجيه القيادي للكوادر النسائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أمس تخريج متدربات مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وبحضور مديرة الجامعة الدكتورة إيناس العيسى، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الشركات المشاركة في البرنامج، حيث تم تخريج 179 متدربة من هذه المبادرة التي تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 وتستهدف تأهيل 1700 امرأة سعودية عاملة في القطاعين العام والخاص، وتعنى بتطوير برامج تدريبية لتحسين المهارات للمرأة العاملة وإعدادها للمناصب القيادية.

وقال الراجحي إن هذا البرنامج يحظى باهتمام ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى حرص ولي العهد الشديد على تمكين المرأة السعودية، وتحقيق مستهدفات هذا البرنامج، ورفع نسبة توظيف المرأة في المناصب القيادية عن طريق تحفيز الشركات ومديريها.

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وأوضح أن البرنامج يقدم عبر معهد الدراسات العليا الفرنسي (انسياد)، بما في ذلك من متابعة للخريجات بعد انتهاء تدريبهن ورصد تطورهن القيادي خلال الأعوام التي تلي التدريب كدراسة طويلة المدى لأثر المشروع في تمكين المرأة.

وأكد أن المملكة تعيش مرحلة تحول جذرية وعظيمة، تتعدد فيها أشكال الاستثمار، منوها بأن الاستثمار البشري أقوى وأهم هذه الأنواع، وهو رأس الهرم الذي على أثره سيمضي هذا الوطن قدما في مسيرة التطور والنماء، وأحد أوجه هذا الاستثمار البشري يكمن في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في: زيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية، مشيرا إلى أنهم يعملون اليوم في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع عدة جهات على تعزيز مشاركة المرأة القيادية كصانعة قرار، حيث إن ذلك من العوامل التي تؤثر على تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، حيث إن تلك الشركات التي لديها فرق إدارية أكثر توازنا بين الجنسين لديها نتائج مالية أفضل من تلك التي لا تملك هذه الفرق حسب التقرير الصادر من منظمة العمل الدولية.

أهداف وزارة العمل خلال المبادرة: