نظام ضريبي جديد مع دخول ديسمبر ببنود أقل 25%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق النظام الضريبي الجديد على المكلفين الذين سجلوا إقراراتهم ابتداء من 1/1/ 2019، مع دخول ديسمبر المقبل، فيما سيستمر التعامل مع من سجل إقراره قبل هذا التاريخ بالنظام الضريبي السابق والذي لا يزال يطبق حاليا وحتى الانتهاء منه. ويعد نموذج النظام الجديد مطورا ويختصر الكثير من الإجراءات غير الضرورية التي كان يتضمنها النموذج السابق.

وأوضح المسؤول بالهيئة أيمن الربع، في ورشة عمل «تطبيق الوعاء الزكوي والضريبي في النظام الجديد» بغرفة الشرقية أمس، أن من أهم الفروقات بين النموذج السابق (10) والنموذج الجديد (11) تخفيض 25% من البنود و28% من الجداول، حيث تم اختصار عدد البنود من 63 بندا إلى 47 بندا، وعدد الجداول من 18 إلى 11 جدولا.

الهجري والميلادي

وأشار الربع إلى أن حساب الزكاة أو الضريبة يتم بنسبة 2.5% عن فترة 254 يوما بالتاريخ الهجري، فيما يضاف 11 يوما أخرى للشركات التي تتبع التاريخ الميلادي، حيث تحتسب بتقسيم 2.5% من 254 وتضرب في عدد الأيام في التاريخ الهجري، بينما تقسم النسبة من 265 في التاريخ الميلادي.

ولفت إلى استثناء صافي الربح المعدل الذي يحسب على كامل الفترة المالية حيث يضرب في 2.5% ويقسم على عدد الأيام ، ويكون ذلك مضمنا بالإقرار، مشددا على أن ذلك ملزم ولا يتوقف إلا بإيقاف النشاط .

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وذكر أن الهدف من التعديلات الجديدة على النظامين الزكوي والضريبي التسهيل على المكلف، وإيضاح بعض الأمور التي لم تكن واضحة في النموذج والنظام السابق، حيث تم اختزال عدد كبير من الصفحات في صفحة أو صفحتين تمثل الخلاصة، فيما تم وضع شروح وإيضاحات لمختلف التشريعات عبر موقع الهيئة.

التمويل الخاضع للضريبة

بدوره قال المسؤول في القطاع الزكوي بالهيئة فهد الفارس إن التمويل طويل الأجل هو الذي يحول عليه الحول ويدخل ضمن الوعاء الزكوي كما الضريبي، فيما لا يدخل التمويل قصير الأجل الذي يسدد قبل انتهاء الفترة المحددة، ويختلف الأمر عندما يكون التمويل مستمرا حيث يحدد بحسب الأيام.

ولفت إلى أن اللجان الضريبية هي المخولة في النظر في الإقرارات الضريبية المتأخرة، وتتحقق من أسباب التأخر، فإذا كانت الأسباب وجيهة يتم اعتمادها، وإلا توقع الجزاءات المحددة في النظام.

الخسائر المتراكمة لا تخضعوأوضح الفارس أن العقارات تعامل بحسب الخانات التي توضع بها في القوائم بالنموذج من قبل المكلف، وهي إما أن تكون أصولا ثابتة أو ضمن المخزون أو غير ذلك.

وذكر أن الودائع البنكية للشركات إذا لم تسجل في النموذج الضريبي تعامل على أنها استثمارات خارجية غير مسجلة، ولا تحسب عليها الضريبة، كما لا تحسب الضريبة على الخسائر المتراكمة للشركة، ولكن خسائر السنة تحسب ضمن الوعاء الضريبي.

ولفت إلى أن استثمار الشركة ضمن المحافظ في البنوك لا يحسب عليه ضريبة باعتبار أن المحافظ البنكية يدفع عنها الضريبة على صاحب المحفظة، لكن المحفظة الخاصة بالشركة إن وجدت تخضع للضريبة بنسبة 2.5%.