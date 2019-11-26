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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية يدفعها نحو المزيد من المستويات القياسية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف مواصلة مكاسبها إلى مستويات تاريخية جديدة في ظل استمرار التفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.
وأفاد مسؤول أمريكي بانه يتوقع التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين بنهاية العام الجاري.
من جانبها ، تشدد الصين على استمرار الاتصالات المكثفة مع واشنطن لتذليل العقبات على طريق المفاوضات التجارية وأفادت أن هناك تعاون تام في هذا الصدد.
ورغم قرب التوقيع على الاتفاق التجاري بمرحلته الأولى مع الجانب الأمريكي، ترى بكين عدم إمكانية التفاوض على المرحلة الثانية قبل انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2020.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 28103 نقاط، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 8642 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 3136 نقطة.
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