شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتراجع أدنى حاجز 1800 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم متراجعا أدنى حاجز 1800 دولار للأوقية والذي سجله أمس وسط أنباء عن قرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين الولايات المتحدة والصين.



وأفاد مسؤولون أمريكيون على رأسهم "دونالد ترامب" بأنهم متفائلون حيال قرب التوقيع على مثل هذه المرحلة التجارية الهامة، فيما أفاد أحدهم بأن ذلك سيحدث على الأرجح بنهاية العام الجاري.

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ومن جانبهم، أفاد الصينيون بأنهم يتعاونون مع الجانب الأمريكي في الملف التجاري، لكنهم لا يتوقعون التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بشكل سلبي بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش عند 98.3 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1765.8 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1791.9 دولار وأقل سعر عند 1752 دولارا.