شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مستقرة بفعل " بيانات ثقة المستهلكين" والان نبدء بالتفاصيل
وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 14.28 نقطة فقط، أو 0.05 في المئة، إلى 28080.75 نقطة عند الفتح، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.21 نقطة، أو 0.04 في المئة، إلى 3134.85 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 2.91 نقطة، أو 0.03 في المئة، إلى 8635.40 نقطة
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