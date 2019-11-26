شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح مستقرة بفعل " بيانات ثقة المستهلكين" والان نبدء بالتفاصيل

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت مستقرة اليوم الثلاثاء، بعدما أغلقت على مستويات قياسية مرتفعة في الجلسة السابقة، حيث أعلنت عدة شركات تجزئة نتائج مالية متباينة قبيل نشر أحدث سلسلة من بيانات ثقة المستهلكين.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 14.28 نقطة فقط، أو 0.05 في المئة، إلى 28080.75 نقطة عند الفتح، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.21 نقطة، أو 0.04 في المئة، إلى 3134.85 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 2.91 نقطة، أو 0.03 في المئة، إلى 8635.40 نقطة