شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تبحث تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أقامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمقرها بالرياض، اليوم، "لقاء قطاع الأعمال الحكومي .. كفاءة ووعي"، بالشراكة مع مكتب تحقيق كفاءة الإنفاق, بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن سعود التميمي وأكثر من (300) ممثل للجهات الحكومية, وذلك بهدف تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الحكومي بما يحقق مستهدفات التحول الرقمي ويرتقي بالخدمات التي تقدمها جهات هذا القطاع.

وألقى نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التقنية والبنية التحتية المهندس ماجد بن محمد المزيد، كلمةً افتتاحية، رحب فيها بالحضور وسلط فيها الضوء على أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية ومقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من الشركات بهدف رفع جودة الخدمات للجهات الحكومية وزيادة كفاءتها وفاعليتها.

وشارك مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بكلمةٍ ألقاها سعادة مدير تقنية المعلومات بالمركز، المهندس عبدالعزيز نصر الدين، استعرض فيها دور المركز في التأكد من كفاءة إنفاق الجهات الحكومية على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وأبرز المعايير التي يستند عليها المركز في عملية قياسه وتقييمه لهذه الكفاءة.

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وخلال أعمال اللقاء قدم ممثلو شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (عذيب)، وشركة الاتصالات المتكاملة (ITC)، عروضًا تعريفية بالخدمات والحلول المبتكرة المتوفرة لقطاع الأعمال الحكومي؛ بما يعزز المنافسة في القطاع ويضمن تعدد الخيارات المتاحة للجهات الحكومية وتقديم أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لها.

كما جرى خلال اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال الحكومي ومن بينها كفاءة الإنفاق، وأسعار الخدمات، ومعايير جودة الخدمة، ورفع مستوى الوعي حول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار عمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ودورها التنظيمي تجاه تنافسية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيزها فيه، وتحديداً لشريحة قطاع الأعمال الحكومي، بالإضافة إلى التعريف بتلك الخدمات، والرفع من كفاءة الجهود المبذولة من الجهات كافة.