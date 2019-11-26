شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يصعد في جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعزز من مكاسب جلسته السابقة، لينهي تداولات اتسمت بالتذبذب، حقق خلالها أرباحاً بلغت نسبتها 0.48% بما يعادل 1.79 نقطة ليستقر السهم عند سعر 373.13 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مدعوماً إيجابياً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط ذلك نلحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 375.68، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 390.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : صاعد