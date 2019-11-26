شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يهاجم خط اتجاه هابط – تحليل – 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 1.61% بما يعادل 28.12 نقطة، ليهاجم السهم بدوره خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت مظلة سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم بتداولاته القادمة، خاصة في حالة ان نجح باختراق خط الاتجاه الهابط، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 1814.85.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : صاعد
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