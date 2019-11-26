إيه إم دي وسط توقعات إيجابية – تحليل – 26-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد محاولات سهم شركة إيه إم دي (AMD) في البحث عن قاع صاعد خلال تداولاته السابقة على المدى القصير، يبدو أنه نجح في إيجاده بعد ثبات مستوى الدعم 38.50، لنرى السهم وقد ارتد منه ارتفاعاً ليحقق أرباحاً جيدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.63% بما يعادل 0.64 نقطة ليستقر السهم عند سعر 39.79 دولار، ويأتي تعافي السهم في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 38.50، ليستهدف مستوى المقاومة 41.78 من جديد استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : صاعد
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