شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 0.40% بما يعادل 1.100 نقطة ليستقر السهم عند سعر 277.200 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت مظلة سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير، وقد حاول السهم بتداولاته السابقة اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، ويبدو انه نجح في ذلك لقوة صعوده الأخير.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم بتداولاته القادمة على المدى القصير، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 313.00، طيلة ثبات مستوى الدعم 291.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : صاعد