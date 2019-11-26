آبل يستعيد تعافيه – تحليل – 26-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة آبل (APPLE) في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، بمحاذاة خط ميل صعودي كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ومستفيداً في الوقت نفسه من الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.75% بما يعادل 4.59 نقطة ويستقر عند سعر 266.37 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة على المستويات اللحظية، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 267.83، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 272.44.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة : صاعد
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