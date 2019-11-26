شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل": إيقاف المنشآت المتأخرة في "التقييم" 1 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، أنه سيتم البدء في إيقاف الخدمات الإلكترونية على المنشآت المتأخرة عن أداء التقييم الذاتي اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، لذا نحث المنشآت الكبيرة والعملاقة على الالتزام بالمواعيد المحددة، وإكمال عملية التقييم من خلال الرابط التالي ims.mlsd.gov.sa.

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