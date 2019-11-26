شكرا لقرائتكم خبر عن مدير وكالة الطاقة يكشف سر تباطؤ إنتاج النفط الصخري الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
وقال فاتح بيرول خلال مقابلة على هامش مؤتمر للطاقة في أوسلو "القرار بأيدي دول أوبك، لكن ما أراه هو أن الضغط على "أوبك زائد" روسيا قوي نتيجة للنمو القوي من الدول خارج المنظمة.. الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا وغيرهم.
وبشكل عام، توقع بيرول أن تكون إمدادات النفط وفيرة نتيجة لتباطؤ الطلب بسبب ضعف النمو الاقتصادي، وبخاصة في الصين.
وتحولا إلى الولايات المتحدة، قال بيرول إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الإنتاج في قطاع النفط الصخري عن مستوياته "المدوية" السابقة بسبب صعوبات مالية لدى بعض منتجيه في الولايات المتحدة وليس بسبب نضوب منابعه.
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