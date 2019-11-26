شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات ثقة المستهلكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأكبر فى العالم خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.1 % إلى مستوى 98.27 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.34 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.35 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين 98.38 نقطة ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وحقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.3% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع تجدد تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات العائد المرتفع.

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يتابع المستثمرين عن كثب التطورات الأخيرة حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، والتي تؤشر معظمها إلى قرب توقيع أكبر اقتصادين فى العالم صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل ،والتي سوف تنتهي الحرب التجارية الشراسة المستمرة منذ أكثر من 16 شهرا تقريبا.

وفى هذا الإطار أجري المفاوضون التجاريون من واشنطن وبكين مكالمة هاتفية أخرى صباح اليوم الثلاثاء ، حيث ناقش الجانبان حل القضايا الأساسية ،ووفقا لما ذكرته وزارة التجارة الصينية فى بيان صحفي إن الاتصال كان بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني " ليو هو" والممثل التجاري الأمريكي " بروبرت لايتايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين".

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري ،إيجابية البيانات سوف تدفع العملة الأمريكية إلى تحقيق مكاسب أعلى خلال أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية.

بحلول الساعة15:00جرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال تشرين الثاني/نوفمبر المتوقع 126.9 نقطة من 125.9 نقطة في تشرين الأول/أكتوبر.