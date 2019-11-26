شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل توقف صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ،بفعل توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,459.15$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,454.89$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,451.63$ الأدنى منذ 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.5% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي ،وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنحو 0.1% ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين 98.38 نقطة ، عاكسا توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا مع ترقب المستثمرين عن كثب التطورات الأخيرة حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،والتي تؤشر معظمها إلى قرب توقيع أكبر اقتصادين فى العالم صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل ،والتي سوف تنتهي الحرب التجارية الشراسة المستمرة منذ أكثر من 16 شهرا تقريبا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 4.69 طن متري ، فى أول زيادة يومية منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ،ليرتفع الإجمالي إلى 896.48 طن متري.