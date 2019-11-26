شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة 4 سنوات بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتتخلي عن ذروة أربع سنوات المسجل فى الجلسة السابقة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا فى الوقت الذي يتابع فيه المستثمرين عن كثب تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 11:39 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2015.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع السفر والترفيه قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.5% ، بعد هبوط سهم كومباس كروب 6% بعد قالت إن تدهور ثقة الشركات و المستهلكين فى أوروبا أضر بأحجام الأعمال وهوامش الأرباح.

أجري المفاوضون التجاريون من واشنطن وبكين مكالمة هاتفية أخرى صباح اليوم الثلاثاء ، حيث ناقش الجانبان حل القضايا الأساسية ،ووفقا لما ذكرته وزارة التجارة الصينية فى بيان صحفي إن الاتصال كان بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هو" والممثل التجاري الأمريكي "بروبرت لايتايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين".

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.75% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوي قياسي عند 3,133.83 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.1% ،فى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.1 % ، وفى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 0.1% ،وفى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.2% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.