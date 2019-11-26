شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قرب ذروة شهرين بفضل آمال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتقترب من جديد من أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي ، يأتي هذا الارتفاع بفضل آمال قرب عقد الولايات المتحدة والصين صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل ، بالإضافة إلى تكهنات قيام تحالف "أوبك بلس" بتمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي حتى نهاية 2020.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.28$ ، من مستوى الافتتاح عند 57.86$، وسجل أدنى مستوي عند 57.78$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 63.96$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.57$ ، وسجل أدنى مستوي عند 63.46$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس مستقرا ،بعدما فقد 0.75% فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى شهرين عند 58.71$ للبرميل ، وكذلك استقرت العقود الآجلة لخام برنت دون أي تغيير يذكر ، وفقدت يوم الجمعة نسبة 0.2% ،بعدما سجلت فى وقت سابق مستوي 64.24$ للبرميل الأعلى منذ 24 أيلول/سبتمبر الماضي.

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء إن كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة أجروا مكالمة هاتفية بهدف إيجاد حل لبعض القضايا، واتفقوا على الحفاظ على التواصل بشأن القضايا المتبقية.

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وعلى حسب صحيفة جلوبال تايمز "صحيفة تديرها صحيفة الشعب الصينية الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم" فإن بكين وواشنطن تقتربان بشدة من الاتفاق على صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة.

ويسعي المسؤولين فى أكبر اقتصادين فى العالم بقوة خلال الفترة الحالية فى حل القضايا الشائكة ،والتي تعطل حتى الآن إتمام صفقة المرحلة الأولى ،والتي تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية الشراسة المستمرة منذ 16 شهرا تقريبا.

قال محللون فى جي بي مورغان إن تحالف "أوبك بلس" قد يمدد اتفاق خفض الإنتاج العالمي برميل يوميا حتى نهاية عام 2020.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك فى الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل بمقر المنظمة فى فيينا ،ويعقب هذا محادثات مع مجموعة من منتجي النفط المستقلين بقيادة روسيا ،فيما يعرف بتحالف "أوبك بلس".

وينفذ هذا التحالف العالمي اتفاقا بخفض المعروض بنحو 1.2 مليون برميل يوميا حتى آذار/مارس 2020، بهدف تحقيق التوازن بالسوق ودعم الأسعار.