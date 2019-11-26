شكرا لقرائتكم خبر عن مدير وكالة الطاقة: على «أوبك» اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير وكالة الطاقة الدولية لـ "رويترز" اليوم الثلاثاء إنه يتعين على دول أوبك، التي من المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة مستويات إنتاجها من النفط، اتخاذ القرار المناسب للاقتصاد العالمي الذي ما زال "هشا للغاية".

وقال فاتح بيرول خلال مقابلة على هامش مؤتمر للطاقة في أوسلو "القرار بأيدي دول أوبك، لكن ما أراه هو أن الضغط على "أوبك زائد" روسيا قوي نتيجة للنمو القوي من الدول خارج المنظمة.. الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا وغيرهم.

وبشكل عام، توقع بيرول أن تكون إمدادات النفط وفيرة نتيجة لتباطؤ الطلب بسبب ضعف النمو الاقتصادي، وبخاصة في الصين.

وتحولا إلى الولايات المتحدة، قال بيرول إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الإنتاج في قطاع النفط الصخري عن مستوياته "المدوية" السابقة بسبب صعوبات مالية لدى بعض منتجيه في الولايات المتحدة وليس بسبب نضوب منابعه.