شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ظبي تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب أرامكو والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة بلومبرج بأن دولة الإمارات تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب أرامكو. وكانت أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير اكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب الأفراد كما في الساعة الخامسة مساءً من تاريخ 25 نوفمبر 2019م، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 2.628.646 مكتتبا بعدد أسهم بلغ إجماليها 680.254.540 سهما، والتي تمثل 21.768.145.280 ريالا.

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