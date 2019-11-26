شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر عقود خام برنت منذ الصباح، ويستمر السعر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، بانتظار التوجه نحو 65.40 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 62.50 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد