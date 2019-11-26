شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح، ويحافظ على ثباته فوق مستوى 57.40، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مناطق 60.90 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 57.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد