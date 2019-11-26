شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة قرب مستوى 16.96 ولا يزال دونه، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، بانتظار التوجه نحو مستوى 16.33 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 16.96 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 17.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط