شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد الطفيف بتأثير إيجابية مؤشر ستوكاستيك، وقد يجري اختباراً لمقاومة القناة التصحيحية الهابطة قبل العودة لاستئناف المسار الهابط من جديد.

وطالما أن السعر دون 1489.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 1447.00 وتمتد إلى 1413.10 بعد كسر المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1440.00 والمقاومة 1465.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط