شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الهابط ليقترب من اختبار مستوى 1.2840 من جديد، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تصل إلى 1.2670، بينما يحتاج السعر للحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع التداولات نحو 1.3045 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.2980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد