الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 26-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار في مسار ضيق منذ الصباح ولا يزال دون مستوى 1.1065، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.0995 وتمتد إلى 1.0950.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0930 والمقاومة 1.1080

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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