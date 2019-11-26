تراجع أسعار الذهب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:18 مساءً, 26 نوفمبر 2019 م المناطق - الرياض تراجع سعر أوقية الذهب اليوم في التعاملات الفورية بقيمة 11.85 دولارًا أو نسبة 0.81 % إلى 1459.45 دولارًا أمريكيًا.

وهبط سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 6.05 دولارات أو نسبة 0.41 % إلى 1458.40 دولارًا أمريكيًا.

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