شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختار إطارات السيارات الموفرة للبنزين؟ والان نبدء بالتفاصيل
وطالب العناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات " عند الاختيار، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.
وبين المركز أن بطاقة كفاءة الطاقة "لإطارات السيارات"، تضم مصطلحات كفاءة الطاقة" و"التماسك على الأسطح الرطبة" للإطارات اللذان يظهران على بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.
وقال: إن مصطلح “كفاءة الطاقة" يُشير إلى مقدار "مقاومة الدوران" في الإطارات حيث إن لكل جسم يدور على سطحٍ ما مقاومة نتيجة احتكاك هذا الجسم بالسطح تعرف بـ "مقاومة الدوران"، وبالنسبة للإطارات هي مقدار القوة التي تقاوم الحركة عندما يتدحرج الإطار على سطح معين، فكلما ارتفع معامل مقاومة الدوران كلما زادت قوة المحرك اللازمة للتغلب على قوة المقاومة، وكلما كانت المقاومة أعلى قلت كفاءة الطاقة للإطار.
أما مصطلح "التماسك على الأسطح الرطبة" فهو قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل، ويستخدم معامل التماسك على السطح الرطب كمقياس وقائي إلى جانب معامل مقاومة الدوران.
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