الدولار يتخلى عن جزء من مكاسب حققها بفضل تفاؤل حيال اتفاق تجاري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الدولار

تخلى الدولار الأمريكي عن المكاسب التي حققها في وقت سابق مع تبدد جزء من التفاؤل إزاء التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقفزت العملة الأمريكية لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الين الذي يُعتبر عملة ملاذ آمن في التعاملات الآسيوية.

وناقش نائب رئيس وزراء الصين ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين واتفقوا على استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية.

ويوم الاثنين، ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، التي تديرها صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، أن البلدين اقتربا جدا من إبرام اتفاق المرحلة واحد.

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وفي أحدث التعاملات، استقر الدولار عند 108.96 ين بعد أن ارتفع إلى 109.205 ين وهو أعلى مستوى منذ الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني.

واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.1016 دولار بالقرب من أقل مستوى في 11 يوما عند 1.1004 دولار الذي سجله يوم الاثنين.

وارتفع اليوان الصيني، وهو العملة الأكثر تأثرا بمحادثات التجارية الأمريكية الصينية، لأعلى مستوى في أسبوع عند 7.0181 مقابل الدولار لكنه سجل في أحدث تعاملات 7.0335.