الصين وأمريكا تبحثان مفاوضات التجارة في محادثة هاتفية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قالت وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس وزراء الصين ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين تحدثوا هاتفيا اليوم الثلاثاء لبحث القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين. واتفق الجانبان علي استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية في مشاورات المرحلة واحد من اتفاق التجارة. كما بحث الجانبان القضايا الأساسية محل القلق وتوصلا إلى توافق في الآراء بشأن حل المشكلات ذات الصلة. وانضم للمحادثة الهاتفية وزير التجارة تشونغ شان ومحافظ البنك المركزي يي قانغ ونائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح نينغ جي تشه.

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