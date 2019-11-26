شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أنعام القابضة" تُوصي بتخفيض رأس المال 92.25% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مجموعة أنعام الدولية القابضة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 92.25%، وذلك لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 181 مليون ريال سعودي.

وقالت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن رأس المال سينخفض من 196 مليون ريال إلى 15 مليون ريال، وبذلك تتراجع عدد الأسهم من 19.6 مليون سهم إلى 1.5 مليون سهم، بإلغاء عدد 18.1 مليون سهم.

وبحسب البيان، نتجت الخسائر المتراكمة عن خسائر تطبيق للمعايير المحاسبية الدولية على النشاط الزراعي وتكوين مخصص زكاة عن سنوات سابقة وخسائر آخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة عينت مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال، وسوف تعلن عن تقديم ملف طلب التخفيض إلى هيئة السوق المالية لاحقاً بموقع تداول.

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هذا ولا يوجد تأثير جوهري ناتج عن تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، علماً بأن تاريخ تخفيض رأس المال سيكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وكانت الشركة قد أعلنت، أمس الإثنين، عن بلوغ خسائرها المتراكمة 92.3% من رأس المال، وذلك بعد احتساب مخصص إضافي للزكاة بمبلغ 88 مليون ريال وإضافته للخسائر المتراكمة للشركة.

وجدير بالذكر أن المجموعة حققت صافي خسائر بلغ 2.77 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 2.84 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 6.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.