شكرا لقرائتكم خبر عن "صادرات" تمدد عقد بيع وتسويق مع "أسمنت الجوف" لمدة عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن تمديد عقد بيع وتسويق مع شركة أسمنت الجوف إلى سنة ميلادية قادمة تبدأ من غد الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري، وذلك بناءً على موافقة الطرفين.

وقالت صادرات، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الإعلان عن الأثر المالي في نهاية العام 2020.

يُذكر أن صادرات مددت عقد بيع وتسويق مع شركة أسمنت الجوف إلى سنة قادمة بدأت في 27 نوفمبر 2018، وذلك بناءً على موافقة الطرفين.

وكانت صادرات قد وقعت عقد بيع وتسويق، في نوفمبر 2017، مع شركة أسمنت الجوف لتصدير 72 ألف طن من الأسمنت سنوياً للمملكة الأردنية.

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وكانت صادرات قد أعلنت، في أكتوبر 2017، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أسمنت الجوف بخصوص تصدير منتجات شركة أسمنت الجوف خارج المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات حققت صافي ربح بلغ 2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 0.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى رد مخصص انخفاض قيمة مخزون الكبريت بعد بيعه بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.