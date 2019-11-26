الاقتصاد

لا تغيير على مسار النحاس– تحليل -26-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار النحاس نظرا لاستقراره المتكرر دون الحاجز المستقر عند 2.7000, نشير إلى أن التذبذب الجانبي يؤول لافتقار السعر للعزم السلبي لنبقى بانتظار تجميعه لعزم سلبي جديد ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف التصحيحية السلبية باستهدافه لمستوى 2.5400 خلال الفترة القريبة.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.5400

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط  

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