شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تداولات سعر البلاتين الأخيرة, إلا أن الثبات السلبي دون مستوى 915.00 يؤكد سيطرة الميل التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا, لتحقيق الأهداف السلبية يتطلب من السعر التسلل دون محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 884.00 ليؤكد بذلك محاولة وصوله نحو 855.00 ومن ثم ليختبر الدعم المحوري الممتد نحو 834.00 ليشكل ذلك الهدف الأخير للمسار الهابط.
نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 855.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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