شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يرتفع ببطء-تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتشكيل تداولات صاعدة جديدة ليبتعد بذلك عن الدعم المستقر عند 139.40 نتيجة لثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة, لاستئناف تسجيل الأهداف لابد من اختراق مستوى 141.50 لنتوقع اندفاع السعر بذلك نحو مستوى 142.60 وصولا للحاجز التالي المتمركز عدن 143.75 خلال الفترة المتوسطة. محاولة اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 يشكل عامل أساسي لتأكيد الإيجابية المقترحة سابقا نظرا لتقديمه لعزم إيجابي جديد ليسهل بذلك تحقيق الاختراق المطلوب سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.80 و 141.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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