شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر التذبذب ضمن القناة الهابطة- تحليل - 26-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج تذبذبه الأخير بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 120.75 ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات السلبية المقترحة سابقا.

نذكر بتمركز الهدف السلبي المنتظر حول مستوى 119.10 والذي يشكل بدوره دعم القناة الفرعية الصاعدة, ويحال التسلل دون هذا الدعم فإن ذل سيؤكد استهداف السعر لمستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 118.60 وصولا نحو 116.60 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.75 و 119.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط