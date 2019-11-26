شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع لليوم الثاني على التوالي ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 6 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لتتداول أكبر عملة مشفرة فى العالم مرة أخرى فوق مستويات 7,000$ ،فى انتظار محفزات إيجابية جديدة يساعد فى استمرار الارتفاع الحالي.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 218$ بما يعادل نسبة 3.1% إلى 7,345$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,127$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 7,082$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حققت العملة الرائدة فى سوق التشفير "البتكوين" ارتفاعا بنسبة 3.1% ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 6,515$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 199 مليار$ ،مع انتعاش أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

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وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية بالأمس إجمالي 181 مليار$ ،الذي يعد أدنى مستوي منذ 6 أيار/مايو الماضي ،قبل أن تستعيد نحو 18 مليار$ فى أقل من 24 ساعة .

تسارعت عمليات بيع الأصول الرقمية وعلى رأسها البتكوين ، بفعل تجدد مخاوف تضيق الخناق التنظيمي على تبادلات العملة المشفرة فى الصين.

وأكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" فى انتظار المزيد من المحفزات الإيجابية حتى تستمر فى الانتعاش والارتفاع الحالي.

ويعتقد بعض خبراء التشفير أن المستويات الحالية للبتكوين مناسبة جدا لبناء مراكز شرائية جديدة ، حيث لا تزال العملة المشفرة تحظي بكثير من الثقة والإعجاب من قبل مستثمري التجزئة والمؤسسات.