شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقبع عند أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، حيث لا تزال العملة الأوروبية تحت ضغط ضعف الطلب على العملات ذات العائد المنخفض ، فى ظل تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 07:45 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1013$ من سعر الافتتاح 1.1012$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.1016$ ، و أدنى سعر 1.1007$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1003$.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد اليورو نسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وانحسار احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لمرة رابعة خلال هذا العام.

خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء ناقش نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هو" مع الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" القضايا المتعلقة بصفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري ،واتفقوا على الحفاظ على التواصل بشأن القضايا المتبقية.

وعلى حسب الأنباء والتصريحات الأخيرة فى الولايات المتحدة والصين ،يقتربا أكبر اقتصادين فى العالم بشدة من توقيع صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل ، الأمر الذي حسن شهية المخاطرة بالأسواق المالية ،تركيزا على الأصول ذات العائد المرتفع.